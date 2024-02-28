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Пивной импорт в Россию после пандемии не восстановился

«Ъ»: эксперты объяснили скромный рост импорта пива в РФ сложностями с логистикой

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Shutterstock

Объем импорта пива в Россию по итогам 2023 года вырос на 12,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 370,5 млн литров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Однако этот показатель оказался ниже, чем в 2020-2021 годах, когда в страну ввозилось 397 млн литров и 457 млн литров пива соответственно.

Как отмечают эксперты рынка, на неполное восстановление импорта повлияли девальвация рубля во второй половине 2023 года, из-за чего выросла стоимость дешевого импортного пива, сложности с логистикой, а также расширение ассортимента российских брендов.

По данным Росалкогольрегулирования, в 2023 году в России было продано 769,6 млн декалитров пива в рознице. При этом доля импортного пива в продажах составила лишь 3,8%, а его среднее число позиций на полках магазинов сократилось с 12 до 10 наименований.

В 2023 году лидерами по поставкам пива в Россию из-за рубежа стали Германия (51,7% от общего объема импорта), Чехия и Бельгия. Значительно вырос импорт из Мексики и Китая. При этом основная доля ввоза пива в Россию пришлась на крупные розничные сети и дистрибуторов.

До этого в Госдуме объяснили, почему в России не возвращают пиво на стадионы.

Ранее в России стали отказываться от разливного пива.

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