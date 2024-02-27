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В Центробанке спрогнозировали рост ВВП России по итогам первого квартала

В ЦБ РФ заявили, что ждут рост ВВП в 4,3% по итогам первого квартала 2024 года

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Банк России прогнозирует рост ВВП страны на уровне 4,3% в годовом выражении. Об этом говорится в материалах регулятора, опубликованных на сайте ЦБ.

В документе отмечается, что в декабре 2023-го и январе 2024 года текущий рост цен замедлился, его пиковые значения были пройдены осенью.

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — сообщает регулятор.

Вместе с тем темпы роста ВВП в годовом выражении замедлятся в первом квартале — до 4,3% с 4,8% в четвертом квартале 2023 года, добавили в ЦБ.

27 февраля экономисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) заявили, что российская экономика продолжит расти даже в условиях дальнейшего ужесточения санкций.

По мнению ученых РАНХиГС, экономика России оказалась устойчивей к санкциям, чем ожидалось. Кроме того, по их данным, последние ограничительные меры не создали дополнительных сложностей, а новые санкции в большой степени прогнозируются заранее.

Ранее глава Минфина рассказал о поступлении доходов в бюджет России.

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