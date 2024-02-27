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В США допустили риски для доллара при конфискации российских активов

В Минфине США риски при конфискации российских активов расценили как невысокие

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Global Look Press

В США допускают возможность возникновения рисков для доллара при конфискации российских активов за рубежом, но считают такое развитие событий маловероятным. Об этом со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен сообщает ТАСС.

По мнению Йеллен, замороженные в западных банках российские активы следует использовать в качестве залогового обеспечения для заимствований на мировых рынках.

27 февраля в Греции раскрыли, когда ЕС может договориться по конфискации активов России.

Днем ранее стало известно, что Минфин РФ подготовил проект, устанавливающий порядок обмена замороженными за рубежом активами российских граждан, а также предупредил об ответных мерах при изъятии активов РФ за рубежом.

25 февраля премьер Британии призвал Запад быть смелее в вопросе конфискации активов России.

Ранее в МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов.

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