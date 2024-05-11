В Китае начал восстанавливаться внутренний спрос

Потребительские цены в Китае в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении. Показатель увеличивается третий месяц подряд, сигнализируя об улучшении экономической ситуации в КНР, пишет Reuters.

«Данные по потребительской инфляции предполагают восстановление спроса, особенно в сфере услуг», — отмечает старший экономист Economist Intelligence Unit Сюй Тяньчэнь.

В целом индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае за отчетный период вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозируемое падение на 0,1% и развернув падение на 1% в марте.

Тем не менее большинство экспертов считают, что импульс может оказаться неустойчивым. Согласно официальным данным, в КНР продолжается снижение активности предприятий и сферы услуг, в то время как длительный жилищный кризис не показывает никаких признаков ослабления. Все это усиливает аргументы в пользу необходимости дополнительной политической поддержки экономики со стороны Пекина.

До этого сообщалось, что объемы торговли Китая вернулись к росту за счет импорта оборудования для ИИ.

Ранее Европа растеряла оптимизм относительно ведения бизнеса в Китае.