В многоэтажном доме Новосибирска произошел взрыв

В Новосибирске произошел взрыв на 14-м этаже жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел по адресу Ясный берег, 33. В окнах квартиры выбило стекла. По словам подписчика канала, пожара на месте происшествия нет.

Известно об одном пострадавшем, которого увезли медики. Осколки от стеклопакетов повредили три автомобиля рядом с домом.

По данным «АСТ-54 Black», взрыв произошел в результате разгерметизации газового баллона при натягивании потолков. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пострадавший мужчина получил ожоги рук.

До этого сообщалось, что житель Санкт-Петербурга угрожал людям из-за того, что у него сломался телевизор. По данным правоохранителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в общей сложности шесть раз обращался в службу экстренных вызовов в мае и декабре 2023 года. Он сообщал о том, что у него якобы есть граната РГД-5, с помощью которой он планировал устроить взрыв в доме.

Ранее пять человек пострадали при взрыве в Белгороде.