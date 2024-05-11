Психолог объяснила, как стресс провоцирует болезни

Существует множество теорий, объясняющих психологические причины возникновения заболеваний. Одна из самых значимых, как рассказала «Газете.Ru» психолог, заведующая кафедрой специальной психологии и реабилитологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ Юлия Куртанова, это теория стресса Ганса Селье. Согласно ей длительный стресс влияет на возникновение соматических расстройств.

«На фоне продолжительного напряжения ресурсы организма истощаются, и это приводит к возникновению заболеваний или усугублению уже имеющихся у человека патологий. Тут можно выделить три стадии реагирования организма, которые получили название «общий адаптационный синдром», – рассказала психолог.

Первая – стадия тревоги, когда в организме происходит выброс адреналина и кортизола, как реакция на стресс. Вторая стадия – сопротивление, во время которой человек пытается противостоять стрессовой ситуации.

«Если она заканчивается на этапе сопротивления, психофизиологическое состояние человека нормализуется. Однако, если стрессогенный фактор сохраняется в течение длительного периода, то организм переходит на последнюю стадию – стадию истощения. Организм начинает терять способность бороться со стрессом и уменьшать его вредное воздействие, — в итоге у человека появляются различные заболевания», – отметила психолог.

Подробнее о том, какие люди склонны к психосоматических заболеваниям, какие болезни могут усугубиться при стрессе, и почему люди ощущают несуществующие симптомы – в интервью Куртановой «Газете.Ru».

Ранее ученые выяснили, кто больше страдает от военных действий: девочки или мальчики.