В Совфеде высказались о гарантиях безопасности Украине со стороны ЕС

Никакого практического значения проект соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и ЕС иметь не будет, Брюссель просто пытается успокоить Киев. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Практического значения для серьезной политики, мне кажется, подобного рода бумаги и заявления не имеют», - подчеркнул Карасин.

По его мнению, Евросоюз таким образом стремится показать, что украинский лидер Владимир Зеленский и его команда, находящаяся у власти на Украине, все еще находятся в поле зрения ЕС.

До этого сообщалось, что страны ЕС согласовали документ по предоставлению гарантий безопасности Украине, которые касаются политической, военной и экономической помощи Евросоюза Киеву, на данном этапе проект обсуждается с украинской стороной.

Ранее были названы страны ЕС, выступившие против соглашений по безопасности с Украиной.