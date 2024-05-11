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Иностранный тренер пожаловался на заоблачные цены в Москве

Экс-тренер «Спартака» Рианчо: в Москве заоблачные цены

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РИА Новости

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что в Москве заоблачные цены, передает Sport24.

«Москва очень дорогая по сравнению с другими городами РФ. Мадрид также очень дорогой, если сравнивать с остальной Испанией. В этих столицах всегда были заоблачные цены по сравнению с другими городами», — сказал Рианчо.

В 2018 году Рианчо перешел на работу в московский «Спартак», где стал ассистентом Массимо Карреры. 22 октября 2018 года, после увольнения Карреры со своего поста, Рианчо был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера. Всего у руля команды он провел шесть матчей. В ноябре этого же года он покинул «Спартак» после назначения Олега Кононова на эту должность.

В минувшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0. На счету москвичей стало 43 очка, за три тура до конца первенства они идут на пятом месте, на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита» и на семь — от «Краснодара» и «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что Видаль может перейти в «Спартак».

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