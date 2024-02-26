Пенсиии некоторых россиян вырастут на 7,5%

Каждый год в России проводится индексация денежных выплат в соответствии с прогнозируемым ростом цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, используемые гражданами. Этот процесс проходит поэтапно, пишет газета »Известия».

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин утвердил закон о повышении пенсионных выплат неработающим пенсионерам на 7,5% (ФЗ № 540 от 27.11.2023). Согласно этому закону, в 2024 году сумма страховой части пенсии для неработающих граждан увеличится на 1572 рубля. После перерасчета средний размер выплат для неработающих пенсионеров составит 22 605 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль до 23 449 рублей.

Также с 1 января фиксированная надбавка к страховой пенсии выросла на 7,5% с 7567,3 до 8134,9 рубля.

Повышение пенсий затронет более чем 32,6 млн неработающих пожилых граждан, включая военных пенсионеров. Перерасчет выплат производится автоматически, не требуется обращение в Социальный фонд России.

Пенсии для лиц старше 80 лет и инвалидов I группы также подверглись увеличению. При достижении пенсионером возраста в 80 лет его пенсия увеличивается за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой части пенсии. В марте 2024 года лицам, которым в феврале исполнилось 80 лет, начислят двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости — 16 269,76 рубля.

Инвалиды I группы также получат увеличенную в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по инвалидности.

До этого сообщалось, что жителям России, которые выходят на пенсию в 2024 году, могут рассчитать размер выплат благодаря индивидуальному коэффициенту. Чтобы рассчитать пенсию в этом году, вам понадобится личный коэффициент. Необходимо также учитывать, что стоимость пенсионного коэффициента — 133,05 рубля. Фиксированная выплата составляет 8134,88 рубля.

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