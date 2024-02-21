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В Госдуме оценили отзыв лицензии у КИВИ банка

Депутат Аксаков: Банк России подал сигнал, лишив КИВИ банк лицензии

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Отзыв лицензии у АО «КИВИ банк» является сигналом для всех кредитных организаций, что Центральный банк РФ «не дремлет». Такое заявление сделал председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

По словам парламентария, некоторое время он радовался, что финансовый регулятор не лишает банки лицензий на работу. Законодатель считал, что это было связано с очищением финансовой системы РФ и работой кредитных организаций в рамках законодательства.

«Но оказалось, что новые вызовы, очевидно, простимулировали новые процессы», — отметил Аксаков.

21 февраля Банк России отозвал лицензию у АО «КИВИ банк» в связи с нарушением нормативных актов финансового регулятора и ряда федеральных законов. В частности, кредитную организацию уличили в нарушении законодательства в области легализации доходов и связях с «теневым бизнесом» в лице букмекерских контор и нелегальных онлайн-казино.

Позже в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) заявили, что клиенты АО КИВИ банк начнут получать страховые выплаты не позднее 6 марта текущего года. По предварительным оценкам, страховая ответственности АСВ перед вкладчиками данной кредитной организации составляет 4,6 млрд рублей.

Ранее в ЦБ РФ рассказали о страховании средств в электронных кошельках.

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