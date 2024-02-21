В ЦБ заявили, что страхование не действует на средства в электронных кошельках КИВИ банка

Страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках. Об этом заявили в Центробанке России после отзыва лицензии у QIWI банка.

«Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках», — говорится в группе ЦБ во «ВКонтакте».

До этого в ЦБ пояснили, что у QIWI банка отзывают лицензию из-за нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Сообщается, что банк регулярно нарушал законодательство в области легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, добавил регулятор.

В конце января сообщалось, что Qiwi завершила процесс продажи российского бизнеса, выполнив сделку по продаже активов в РФ. До этого стало известно, что группа продает российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited.

Ранее платежная система Contact прекратила переводы после отзыва лицензии у банка Qiwi.