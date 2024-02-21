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ЦБ отозвал лицензию у КИВИ банка

Центробанк РФ отозвал лицензию у QIWI банка из-за нарушения федеральных законов

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Центробанк России отозвал лицензию у АО «КИВИ банк». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

По информации Центробанка, решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что банк нарушил федеральные законы, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, «КИВИ банк» регулярно нарушал законодательство в области легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, добавил регулятор.

«Регулятором в течение последних 12 месяцев к нему («КИВИ банку». — «Газета.Ru») пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что деятельность финансовой организации зачастую была связана с «теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор».

В конце января сообщалось, что Qiwi процесс продажи российского бизнеса, выполнив сделку по продаже активов в РФ. До этого стало известно, что группа продает российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited.

В августе 2023 года группа Qiwi оценивала свою выплату по налогу на сверхприбыль в 500 млн рублей.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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