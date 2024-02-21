В США заявили, что у них нет заначки с деньгами для Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что у Вашингтона нет заначки с деньгами для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«У нас нет кубышки, в которой просто лежат деньги, которые мы можем направить Украине. У нас нет никакого волшебного решения, кроме одобрения конгрессом финансирования», — пояснил чиновник.

Он добавил, что в оставлении Авдеевки украинскими войсками виноват конгресс США, который затягивает решение по выделению помощи Киеву. По словам Салливана, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчивается оружие, и они не получают его в том объеме, в котором заслуживают.

До этого Салливан говорил, что Вашингтон не считает передачу Украине помощи в кредит наилучшим способом поддержки.

Вместе с тем американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию The Blaze говорил, что помощь Украине — операция по отмыванию денег.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.