Минфин США продлил разрешение на сделки с импортом некоторых морепродуктов из РФ

Министерство финансов Соединенных Штатов продлило до 31 мая разрешение на несколько операций, связанных с импортом ряда российских морепродуктов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на генеральную лицензию, опубликованную финансовым ведомством.

Речь идет об импорте лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке. Предыдущая версия генеральной лицензии от 22 декабря прошлого года позволяла осуществлять эти операции до 21 февраля.

В генлицензии отмечается, что Вашингтон дает разрешение на сделки, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для импорта в США производных морепродуктов. При этом товары должны быть погружены на судно в порту погрузки до 12:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск) 20 февраля 2024 года в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, которые были заключены до 22 декабря 2023 года.

До этого Генеральная прокуратура России подала два иска на общую сумму в 376 млрд рублей к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке.

Ранее краболовы попросили президента Владимира Путина вернуть им «исторический» вылов краба.