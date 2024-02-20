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Россия выкупила 165 импортных самолетов за 2023 год

Россия выкупила 165 самолетов у иностранных лизингодателей за 2023 год

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Global Look Press

Российские авиакомпании в течение прошлого года и начала 2024 года приобрели у своих зарубежных лизингодателей 165 самолетов. Об этом сообщает РБК на основе своих подсчетов из данных открытых источников.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) выделил 300 миллиардов рублей на эти цели, и этот лимит средств был полностью использован, по информации кабинета министров.

Приобретенные воздушные суда составляют примерно 40% от общего числа импортированных самолетов (около 400), которые ранее принадлежали западным лизингодателям и остались в России, несмотря на введенные санкции в 2022 году и требования иностранных арендодателей вернуть лайнеры.

Представители министерства транспорта не прокомментировали приобретение лайнеров.

До этого ФСБ провела обыск в офисе Росавиации, на троих сотрудников агентства возбуждены уголовные дела. Предполагается, что 59 российских самолетов и вертолетов незаконно продали другим странам, после чего часть техники попала к Вооруженным силам Украины (ВСУ), подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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