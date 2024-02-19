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Россия стала главным импортером грузинской минеральной воды

«Ъ»: 54% грузинской минеральной воды поставлено в Россию в 2023 году

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В прошлом году 54% грузинского экспорта минеральных и родниковых вод пришлось на Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

В 2023 году в Россию было поставлено 112 тонн воды на $62 млн. В Казахстан экспортировано 33 тонны на $25 млн, на Украину — 18 тонн на $14 млн, в Литву — 11 тонн на $8 млн, следует из данных ведомства.

За последние два года из-за изменения конъюнктуры рынка экспорт грузинской минеральной воды сократился на 21%. В 2021 году он достиг пика - 260 тонн на $142 млн. В 2022-м составил 205 тонн на $113 млн, а в прошлом году — чуть больше 185 тонн.

Основу экспорта составляют популярные грузинские марки «Боржоми» и «Набеглави». Несмотря на санкции, Россия остается ключевым импортером грузинской минеральной воды.

До этого стало известно, что в прошлом году Латвия экспортировала в Россию виски на $251,2 млн, превзойдя другие страны-экспортеры втрое. Общая сумма поставок составила $251,2 млн.

Ранее Россия вошла в топ-3 поставщиков газа в Турцию.

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