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Названа сумма, которую Россия потеряла из-за зерновой сделки

Глава РЗС Злочевский: за время зерновой сделки мы потеряли больше 1 млрд рублей

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Alexander Ermochenko/Reuters

За время действия зерновой сделки на фоне повышенного дисконта Россия потеряла как минимум 1 млрд 200 млн рублей, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Когда сделка остановилась, ущерб значительно уменьшился, отметил он в пресс-центре НСН.

С каждой тонны отгружаемой продукции, по словам Злочевского, ущерб составлял порядка $80. Размер дисконта с каждой тонны достигал в среднем $30-40, а сейчас – не более $10-15.

«Мы меньше денег теряем при наших отгрузках, это позитивное явление, — подчеркнул Злочевский. — В целом за время действия сделки мы потеряли миллиард и двести миллионов долларов. Вот такой размер дисконта и снижения наших цен. Просто чистые потери».

Напомним, так называемая зерновая сделка была заключена в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение позволяло обеспечить вывоз зерна из украинских портов по «зерновому коридору», а также снимало ограничения на поставки российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. В середине июля прошлого года Кремль заявил о прекращении действия сделки, объяснив это невыполнением российской части обязательств. По словам президента РФ Владимира Путина, более 70% поставок зерна вместо бедных стран поступили в обеспеченные.

Ранее стало известно, что Россия потеряла крупнейшего покупателя зерна.

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