Боррель заявил, что Евросоюз предложит новые санкции против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза предложат введение новых санкций в отношении России. Его слова приводит Reuters.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенеской конференции по безопасности заявляла, что тринадцатый пакет санкций Евросоюза против России будет направлен против обхода санкций с использованием третьих государств. 17 февраля Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК использует доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины.

15 февраля газета Japan Times со ссылкой на неназванного чиновника писала, что Евросоюз и Соединенные Штаты обсудили в Брюсселе «жесткие» санкции против России, которые планируется приурочить к годовщине начала специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия обойдется без отказавшихся от ее газа стран Европы.