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Лазарева пошутила, что стала «уголовником»

Телеведущая Лазарева посмеялась в ответ на объявление ее в розыск в России

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) отреагировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на то, что МВД РФ объявило ее в розыск.

Она пошутила, что ее представление об «уголовниках» изменилось: изначально телеведущая думала, что это те люди, которые грабят, насилуют и лишают жизни других. Знаменитость закончила свое видео фразой: «А теперь оказывается, что это я.»

13 июня глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская заявила, что Лазареву объявили в розыск. В карточке телеведущей в базе МВД сказано, что она разыскивается по уголовной статье. Какой именно, не уточняется. Также указана ее национальность — русская, дата и место рождения: Новосибирск, 21.07.1966.

По данным Life со ссылкой на Shot, Лазареву могут приговорить к семи годам колонии по уголовной статье о публичной пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Эксперты нашли в словах телеведущей призывы к осуществлению террористических актов после ее интервью от 14 августа 2023 года, в котором знаменитость призналась, что ее радуют атаки украинских беспилотников на Москву.

В 2016 году Лазарева вместе с младшей дочерью переехала в Испанию. Сейчас у нее двойное гражданство: российское и испанское. В момент начала военной операции на Украине она находилась в Киеве, откуда вернулась в Европу и резко высказалась о происходящем, осудив СВО.

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