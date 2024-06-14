Арендаторы инвестируют в угольные шахты Донбасса десятки миллиардов рублей

Власти Донецкой и Луганской народных республик с начала 2024 года передали в аренду российским компаниям 15 угольных шахт, еще три шахты в ДНР будут переданы в ближайшие месяцы. Арендаторы обещают инвестировать в эти объекты более 65 млрд рублей, передает РБК.

До начала военного конфликта в 2014 году в республиках Донбасса действовали 95 шахт. В 2023 году бывший министр энергетики России Николай Шульгинов заявлял, что всего в регионе находится 114 шахт, часть из которых законсервированы или скоро будут ликвидированы. Тогда же чиновник анонсировал, что в этих регионах должно остаться 15 шахт.

В пресс-службе Минугля ДНР уточнили, что по состоянию на текущий год в управлении республиканских государственных унитарных предприятий находилось 17 действующих шахт.

По оценкам властей Украины, через границу с Ростовской областью до начала российской специальной военной операции в 2022 году ежегодно вывозилось около 2,8 млн т угля на $288 млн.

Донецкий угольный бассейн является одним из крупнейших в мире. Разведанные запасы угля в нем оцениваются в 47 млрд тонн, прогнозные ресурсы — еще в 30 млрд тонн. В прошлом году правительство России подготовило концепцию реформы угольной отрасли республик Донбасса, которая предполагает привлечение частного капитала в угольную отрасль для повышения ее рентабельности. Передача шахт в аренду инвесторам началась в 2024 году.

Ранее в Минэнерго спрогнозировали рост добычи угля в Донбассе.