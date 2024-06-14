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В Курске после атаки украинских дронов зафиксировали повреждения

Мэр Куцак: обломки сбитых дронов ВСУ незначительно повредили объекты в Курске

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Телеграм-канал «Мэр Курска Игорь Куцак»

Незначительные повреждения зафиксировали в Курске после падения обломков сбитых украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Игорь Куцак.

Он рассказал, что в настоящее время в Центральном и Железнодорожном округах Курска проводится подомовой обход территорий. К работе были привлечены сотрудники окружных администраций, местной инспекции жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), а также представители управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Специалистам было поручено провести проверки по десятку адресов на предмет повреждений из-за падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом заявки на инспекции оставляют сами граждане, уточнил глава населенного пункта.

«По предварительной информации, характер повреждений незначительный», — подчеркнул Куцак.

Он добавил, что власти намерены оказать жителям всю необходимую помощь при восстановлении поврежденного имущества. В то же время мэр Курска призвал горожан не приближаться к обломкам дронов в случае их обнаружения и сразу сообщать о находках в экстренные службы.

В ночь на 14 июня в небе над Курской областью сбили сразу пять украинских беспилотников. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, речь идет о БПЛА самолетного типа.

Ранее дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в Курской области.

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