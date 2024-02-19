В Казахстане ввели полугодовой запрет на импорт яиц

Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом из других стран сроком на 6 месяцев начиная с 1 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий приказ опубликован на сайте республиканских нормативно-правовых актов, уточняет издание.

В пояснительной записке говорится, что в 2023 году Казахстан произвел 4,9 млрд куриных яиц. Внутренний рынок обеспечен собственным производством на 98%.

На прошлой неделе власти также объявили о планах зафиксировать цены на яйца до конца года.

В начале февраля стало известно, что Иран выразил готовность экспортировать куриные яйца в Россию. Торговый атташе посольства Ирана в Москве Рахим Мохсен также отметил заинтересованность Тегерана в импорте российского молока и мяса.

До этого правительству РФ пришлось договариваться о поставках яиц из-за рубежа из-за массового ажиотажа в стране, однако зарубежные яйца так и не появились на полках российских магазинов, вместо этого их направили на переработку, в частности для использования в кондитерской промышленности.

Ранее в России спрогнозировали рост цен на яйца к маю.