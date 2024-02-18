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Путин положительно оценил неэнергетическую часть экономики России

Путин: неэнергетическая часть экономики РФ растет большими темпами

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kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин заявил, что неэнергетическая часть российской экономики растет лучшими темпами, чем раньше. Об этом он рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого размещен в его Telegram-канале.

«У нас неэнергетическая часть экономики растет гораздо большими темпами, чем раньше», — заявил глава государства.

По убеждению президента, чем меньше Россия зависит от энергетики, тем лучше для нее.

«Когда мы продавали, получали больше денег, может быть, было веселее», — отметил российский лидер.

Согласно его оценке, российская экономика справляется с потерей такого потребителя энергоносителей, как Германия.

Незадолго до этого Путин заявил, что экономика Германии устойчива, однако без дешевых энергоносителей из Российской Федерации утрачивает конкурентоспособность. При этом он отметил, что даже когда энергоносители были относительно дешевыми, в ФРГ все равно говорили, что «это слишком дорого».

Ранее Путин напомнил, что Украина «кассирует денежки» от России за транзит газа.

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