Стало известно, сколько жителей Омской области пострадали от паводков

Более 1,3 тыс. человек признали пострадавшими от паводка в Омской области. Об этом сообщил ТАСС на стенде агентства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Виталий Хоценко.

Он пояснил, что в регионе затопило 641 дом. Специалисты и власти продолжают подсчитывать ущерб, но пока окончательной цифры не озвучили.

Глава региона сказал, что жителям, которые потеряли свое имущество, помимо мер поддержки предложат жилищные сертификаты. Но власти намерены стремиться к тому, чтобы удерживать людей в тех населенных пунктах, где они проживали.

По его словам, все пострадавшим предоставят единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Также в зависимости от понесенного ущерба им выделят по 50 или 100 тыс. рублей.

В начале июня эксперты спрогнозировали вторую волну паводка в Якутии в связи с теплой погодой и таянием снега в горах.

Ранее сотрудники МЧС доставили пострадавшим от паводка в Якутии тепловые пушки.