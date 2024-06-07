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Бобровского сравнили с вратарем «Эдмонтона» Скиннером перед финалом Кубка Стэнли

Комментатор Майков: Бобровский на голову выше Скиннера

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Lynne Sladky/AP

Комментатор Филипп Майков поделился с «Газетой.Ru» своими мыслями о предстоящем финале Кубка Стэнли, в котором встретятся «Флорида Пантерз», за которую выступают Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, и «Эдмонтон Ойлерз».

«Мне кажется, все равно фаворитом будет «Флорида». Вот на бумаге – 100% «Флорида». Потому что, ну вот какие линии не возьми, у «Флориды», во-первых, намного шире лидирующая группа игроков. То есть если у «Эдмонтона» это вот большая пятерка: Макдэвид, Драйзайтль, Хайман, Нюджент-Хопкинс и Бушар, а до следующего Эвандера Кейна там отрыв просто пропасть. У него в два раза меньше очков, чем у Хаймана, даже больше чем в два раза. У «Флориды» лидирующая группа пошире. Там и Ткачак, и Барков, и Верхаге с Райнхартом, которые могут забивать, и очень классный Беннет, который крутую серию провел против «Рейнджерс». Там и Лунделл, который проводит вообще великолепный плей-офф. И против «Рейнджерс», что забавно, именно Лунделл, забил победный гол в пятом матче и сделал передачу на победную шайбу Тарасенко в шестом. Вот два ключевых действия, которые протащили «Флориду» дальше, – это Лунделл. Там очень крутой Густав Форслинг, который, по словам главного тренера «Пантерз» Пола Мориса, лучший защитник в мире, и сейчас он великолепную серию провел. Там есть поддержка Монтура с синей линии, есть Бобровский, в конце концов. В чем у «Флориды» точно преимущество, так это во вратарской линии. Скиннер, мне кажется, на голову ниже Бобровского», — считает Майков.

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли второй сезон подряд. В прошлом году она уступила в решающей серии «Вегас Голден Найтс» (1-4). «Эдмонтон» в прошлом сезоне вышел во второй раунд, где также проиграл «Вегасу» (2-4).

Ранее комментатор объяснил проблемы в игре «Далласа» и «Эдмонтона».

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