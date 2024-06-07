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Морской флот Украины провел учения в Черном море по высадке десанта

ВМС Украины заявили о проведении учений по высадке десанта в Черном море

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ТРС МОУ Бриз

Морской флот Украины провел учения по высадке десанта в Черном море. Об этом сообщили военно-морские силы Украины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Действия десантирования, маневрирования и высадка личного состава на необорудованное побережье – основные элементы учений, которые на днях проходили в определенном участке Черного моря», — говорится в сообщении.

В ВМС рассказали, что группа десанта в боевой выкладке передислоцировалась с одного побережья на другое, выполняя маневрирование и избегая вражеских обстрелов, параллельно совершая обход потенциально опасных участков.

Катера и их экипажи отрабатывали перегруппировку, приемы сложного маневрирования, совместные действия в море. В завершении учений морские пехотинцы совершили высадку на необорудованное побережье, чтобы выполнить поставленную задачу, добавили там.

5 июня крупнейшие морские учения НАТО Baltic Operations 2024 (Baltops) начались в Балтийском море. В маневрах примут участие около девяти тысяч военнослужащих, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран альянса.

Ранее политолог назвал возможную цель учений НАТО в Балтийском море.

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