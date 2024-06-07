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Глава ВТБ назвал «рассосавшейся» проблему с зависшими в Индии рупиями

Глава ВТБ Костин заявил, что проблема с зависшими индийскими рупиями рассосалась

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Global Look Press

Ситуация с зависшими индийскими рупиями в России сегодня рассосалась. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, государства по всему миру находятся в начале пути по снижению зависимости от доллара. Причиной этому стало использование Соединенными Штатами валюты международного расчета «для введения санкций, угроз и наказания».

Ситуация, когда мировая экономика подстроена под Америку и Европу, будет меняться. В настоящее время Индия, Китай, страны БРИКС составляют уже 40 процентов или даже более мирового производства, добавил Костин.

«Торговля между Россией и Китаем на 90 процентов проходит в нацвалютах. С КНР проще — там баланс между экспортом и импортом. Та же ситуация с расчетами с Индией, хотя там у нас экспорт значительно превышает импорт. Но проблема с зависшими рупиями сегодня рассосалась. Проблема решена — как и с другими странами», — объяснил Костин.

Летом 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что на счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, которые практически невозможно потратить из-за существующих валютных ограничений в стране.

В сентябре стало известно, что компании из РФ научились выводить «зависшие» рупии через криптовалюту, используя площадки между субъектами в ОАЭ. Сначала рупии конвертируются в стейблкоины, такие как USDT, а потом обратно в рубли или доллары.

Ранее ВТБ анонсировал открытие своих офисов в ЛНР и ДНР.

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