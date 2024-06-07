В Петербурге мужчины сожгли авто водителя-мигранта из-за замечания

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга замечание за нарушение ПДД привело к поджогу автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Как рассказал полицейским владелец автомобиля Toyota, 40-летний гражданин одного из сопредельных государств, у его авто возникла неисправность, и он остановил автомобиль на «аварийке». Мимо проезжали двое на Opel Astra и сделали ему замечание за невыставленный аварийный знак. Ответная реплика двоим на «Опеле» не понравилась, они избили водителя «Тойоты», после чего достали канистру с бензином, облили японский автомобиль и подожгли», — говорится в сообщении.

Позже полиция задержала злоумышленников. Ими оказались местные жители: предприниматель и заведующий складом. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества.

До этого стало известно, что в Домодедово драгдилеры на велосипедах несколько раз выстрелили в полицейского и скрылись.

Капитан и майор МВД патрулировали лесополосу днем 5 июня в районе улицы Лунной. Они увидели двух подозрительных парней на велосипедах, которые, вероятно, раскидывали закладки по кустам. Когда им предложили добровольно сдать наркотики, велосипедист достал пистолет, выстрелил три раза в сотрудника, и затем оба скрылись с места преступления.

Полицейского доставили в местную больницу с огнестрельными ранениями плеча и спины. Ориентировки на велосипедистов разосланы по отделам.

Ранее сообщалось, что при опрокидывании автозака в Москве пострадали два человека.