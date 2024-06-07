Трамп впервые прокомментировал встречу с Хабибом на турнире UFC

Бывший президент США Дональд Трамп на своей странице в социальных сетях впервые высказался о встрече с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 302 в Нью-Джерси.

«Хабиб Нурмагомедов, который ушел из спорта с рекордом «29-0», не проиграв ни одного раунда, — вероятно, величайший боец всех времен. Я встретился с ним на турнире UFC в Нью-Джерси. Это очень умный парень. Хабиба ждут большие свершения в будущем», — написал Трамп.

Нурмагомедов, выступавший в роли секунданта в углу Ислама Махачева в бою против Дастина Порье, пересекся с Трампом в зрительном зале, после чего поприветствовал его и обменялся репликами.

В главном бою турнира UFC 302 встречались Ислам Махачев и Дастин Порье. Бой завершился досрочной победой 32-летнего воспитанника школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за чего Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Ислам защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

Ранее в Госдуме заявили, что обращение Хабиба к Трампу о Палестине вырвано из контекста.