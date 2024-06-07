В Белгороде отменена ракетная опасность

В городе Белгороде и Белгородском районе в Белгородской области отменена ракетная опасность, объявленная утром 7 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район — отбой ракетной опасности», — написал чиновник в 09:38.

Тревога действовала всего 20 минут.

6 июня украинские дроны атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. Гладков рассказал, что одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало село Муром. Беспилотник врезался в дерево, из-за чего в расположенном неподалеку частном домовладении оказалась пробита крыша.

Еще один украинский дрон атаковал село Новая Таволжанка, где после удара зафиксировали повреждения двух частных жилых домов. В результате действий военных ВСУ в этих зданиях были выбиты окна, а также посечены кровли и заборы. Более того, осколки летательного аппарата нанесли урон одному автомобилю.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.