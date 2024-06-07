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В России назвали риски, которые ожидают рынок новостроек

Мутко заявил о рисках на рынке новостроек в 2026-2027 годах

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Пресс-служба ДОМ.РФ Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко: «Программа строительства арендного жилья на Дальнем Востоке должна помочь решить проблемы его доступности, а также сохранения и привлечения квалифицированных кадров»

Спрос и предложение на рынке новостроек РФ останутся сбалансированными в ближайшие пару лет благодаря стартовавшим проектам и семейной ипотеке. Об этом рассказал глава «Дом.РФ» Виталий Мутко порталу «Москва 24».

В 2023 году при господдержке застройщики вывели 49 млн кв. м новостроек, за пять месяцев 2024 года — еще 19 млн кв. м.

«В стройке впервые 113 млн кв. м жилья, 33% уже распроданы. Из проектов на 2024 год распродано 60%, на 2025 год треть», — привел Мутко беспрецедентные цифры.

«На рынке будет некий дефицит новостроек из-за завершения льготной ипотеки. Но спрос сбалансирует семейная ипотека, уже 50% продаж», — сказал он.

Аналитики называют эту программу главным драйвером спроса на жилье в РФ.

Мутко озабочен перспективами 2026-2027 годов, когда распроданные проекты закончатся — «При текущей ключевой ставке рыночная ипотека запредельно дорога». Он надеется на снижение ставки, если ЦБ в 2026 году выполнит свой план по снижению инфляции до 4%.

До этого Набиуллина выступила против расширения льготных программ кредитования.

Ранее в Сбере заявили о росте спроса на ИЖС.

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