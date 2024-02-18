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Названы главные покупатели сжиженного газа из РФ в Европе

Главными покупателями сжиженного газа из РФ в Европе стали Испания и Бельгия

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Владимир Песня/РИА Новости

Испания и Бельгия оказались главными в Европе покупателями сжиженного природного газа (СПГ) из РФ по итогам 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.

Согласно имеющейся информации, Испания купила 5,24 млрд кубометров российского СПГ — это свыше 40% всего объема поставленного Европе сжиженного газа из России. На втором месте — Бельгия с долей 30%, которая приобрела 3,82 млрд кубометров топлива. Третью, четвертую и пятую позиции заняли Нидерланды (2,1 млрд кубометров), Греция (750 млн) и Португалия (390 млн) соответственно.

Отмечается, что Евросоюз в целом по итогам 2023 года нарастил закупки сжиженного газа из России на 3% — до 12,7 млрд кубометров.

До этого сообщалось, что приобретение российского СПГ удвоила одна азиатская недружественная РФ страна. Ею оказалась Южная Корея, которая в январе 2024-го купила 252 тыс. тонн сжиженного газа из России. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее в МИД РФ рассказали о последствиях отказа ЕС от российского топлива.

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