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Илон Маск обвинил власти США в цензуре

Маск: граждане США не понимают, какой мощью обладает государственная цензура

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что жители США не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в Соединенных Штатах. Своим мнением он поделился в соцсети X (бывшая Twitter).

«Общество до сих пор не понимает даже крошечной доли мощи цензурного государственно-промышленного комплекса», — написал миллиардер.

Маск добавил, что он и его компании подверглись постоянным атакам, как только цензура в соцсети X была отменена.

Таким образом Маск прокомментировал заявление другого бизнесмена Дэвида Сакса, который писал о своей радости от жизни в США, поскольку у него «есть свобода слова и свобода от политических преследований».

14 февраля Маск отреагировал на слова пользователя соцсети X о том, что нежелание Белого дома удостовериться в умственных способностях президента США Джо Байдена равносильно провалу такого теста. По словам Маска, главе государства необходимо обязательно проходить когнитивный тест.

В октябре кандидат в президенты США Вивек Рамасвами назвал Байдена сторонником цензуры и подверг критике его политику по борьбе с дезинформацией в социальных сетях.

Ранее американский журналист заявил, что Маск периодически переходит в «режим демона».

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