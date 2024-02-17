Илон Маск обвинил власти США в цензуре

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что жители США не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в Соединенных Штатах. Своим мнением он поделился в соцсети X (бывшая Twitter).
«Общество до сих пор не понимает даже крошечной доли мощи цензурного государственно-промышленного комплекса», — написал миллиардер.
Маск добавил, что он и его компании подверглись постоянным атакам, как только цензура в соцсети X была отменена.
Таким образом Маск прокомментировал заявление другого бизнесмена Дэвида Сакса, который писал о своей радости от жизни в США, поскольку у него «есть свобода слова и свобода от политических преследований».
14 февраля Маск отреагировал на слова пользователя соцсети X о том, что нежелание Белого дома удостовериться в умственных способностях президента США Джо Байдена равносильно провалу такого теста. По словам Маска, главе государства необходимо обязательно проходить когнитивный тест.
В октябре кандидат в президенты США Вивек Рамасвами назвал Байдена сторонником цензуры и подверг критике его политику по борьбе с дезинформацией в социальных сетях.
Ранее американский журналист заявил, что Маск периодически переходит в «режим демона».