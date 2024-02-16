Путин поручил закрыть часть вредного производства в Челябинске

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером заявил, что необходимо вывести часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) за пределы административного центра региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи Текслер рассказал главе государства о том, что это крупное металлургическое производство, но работы по снижению выбросов не проводились, и прокуратура предъявляет собственникам ЧЭМК претензии по выполнению их обязательств.

Российский лидер завил губернатору, что ему известно об этой проблеме.

«Нужно это предприятие, вредное производство, точнее, здесь, в центре города, закрыть, вынести его за пределы города», — продолжил Путин.

Он также сказал, что вопросы сохранения рабочих мест после переноса комбината и встраивания работы на новом технологическом уровне нужно проработать вместе с правительством РФ. Президент поручил привлечь к этому инвесторов.

До этого Путин рассказал об уверенном росте промышленного производства в России.

Ранее были названы главные экологические проблемы России.