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Предсказано будущее цен на «вторичку» в России

Вторичное жилье в России продолжит дешеветь на фоне высоких ставок по ипотеке

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

На фоне высоких ставок по ипотечным кредитам вторичное жилье в России может еще больше подешеветь, заявили опрошенные «Парламентской газетой» эксперты.

При этом глава Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова отметила, что сейчас на рынке «вторички» сформировалась благоприятная для покупателей ситуация, когда цены значительно ниже, чем в новостройках. По этой причине эксперт посоветовала россиянам с потребностью в покупке жилья искать варианты сейчас и выходить на сделку.

«Эта ситуация на рынке не будет вечно. Когда Банк России достигнет своих текущих целей, начнется снижение учетной ставки, то цены на вторичную недвижимость начнут расти», — предупредила Зырянова.

Заседания ЦБ по ключевой ставке состоится 16 февраля. Аналитики ожидают от регулятора паузы в цикле повышений. Что будет со ставками по вкладам и кредитам, а также курсом рубля и ценами после этого решения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитики обратили внимание на то, что продавцы «вторичек» в Москве стали охотнее делать скидки покупателям.

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