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В ЦБ РФ оценили вероятность использования криптовалюты как платежного средства

Зампред ЦБ Полякова: в РФ не рассматривают криптовалюты как платежное средство

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Depositphotos

Банк России по-прежнему не рассматривает криптовалюты как средство платежа на территории РФ. Об этом заявила зампред регулятора Ольга Полякова.

При этом, по ее словам, Центробанк считает, что инвестирование в криптовалюту возможно. Однако сами инвесторы должны адекватно оценивать риски.

Накануне биткоин обновил максимум с 3 декабря 2021 года. Его стоимость поднималась до $52 052 тыс.

До этого сообщалось, что индекс «Страха и жадности» на крипторынке вырос до 76 пунктов из 100, что соответствует зоне «экстремальной жадности».

Как отметили эксперты, страх и жадность — эмоции, влияющие на поведение инвесторов. Жадность приводит к активной скупке криптовалют и может вызвать искусственное завышение цены.

Для сравнения, в июне 2022 года после краха UST индекс опустился до 9 пунктов, а в ноябре 2022-го при банкротстве криптобиржи FTX — до 23-30 пунктов. К октябрю 2023 года он поднялся до 52, а к январю перешел в зону «жадности».

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