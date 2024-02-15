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Банк России призвал россиян адекватно оценивать риски, инвестируя в криптовалюту

ЦБ РФ: криптовалюты не являются платежным средством в России и несут риски

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

При инвестировании в криптовалюты необходимо адекватно оценивать существующие риски, заявила зампред Банка России Ольга Полякова. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

«Инвестирование возможно, как мы с вами знаем, но здесь стоит вопрос способности адекватно оценить инвестором те риски, которые он на себя принимает в ожидании высокой доходности», — подчеркнула представитель регулятора.

Доля платежей в цифровых валютах на легальном российском финансовом рынке все еще остается невысокой, добавила Полякова. Она также напомнила, что криптовалюты не являются платежным средством на территории РФ.

Накануне биткоин обновил максимум с 3 декабря 2021 года. Его стоимость поднималась до $52 052 тыс.

До этого сообщалось, что индекс «Страха и жадности» на крипторынке вырос до 76 пунктов из 100, что соответствует зоне «экстремальной жадности».

Ранее автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки рассказал, сколько у него биткоинов.

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