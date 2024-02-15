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В России вырос запрос на льготное финансирование в сфере моды

Российские модные бренды привлекли почти 36 млрд рублей кредитов с господдержкой

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Benoit Tessier/Reuters

Российские малые и средние производители одежды, ткани и изделий из кожи в 2023 году привлекли 35,9 млрд рублей кредитов с господдержкой на развитие бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Отмечается, что это стало возможным благодаря льготным кредитам и поручительствам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Вместе с ростом интереса к российским брендам одежды, мы видим кратный рост запроса от предпринимателей на привлечение дополнительного льготного финансирования, которое необходимо для расширения производства, в том числе на приобретение оборудования, материалов», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Корпорации МСП уточнили, что по итогам 2023 года объем финансовой поддержки увеличился на 44% по сравнению с годом ранее. При этом по отношению к досанкционному 2021 году запрос на льготное финансирование вырос более чем в два раза.

Так, лидерами по объему привлеченного финансирования стали Москва (7,16 млрд руб.), Московская область (4,26 млрд руб.), Ивановская область (3,9 млрд руб.), Санкт-Петербург (1,85 млрд руб.) и Свердловская область (1,44 млрд руб.).

Исаевич добавил, что помимо финансовых инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства, которые включают в себя инвесткредиты по льготной программе, «зонтичные» поручительства, а также льготный лизинг оборудования, производителям одежды доступен специальный проект Корпорации МСП «МСП шьет». В рамках проекта предприниматели могут получить помощь в сбыте продукции.

Напомним, специальный проект Корпорации МСП «МСП шьет» был создан для поддержки отечественных брендов. Он поможет участникам в сбыте продукции на популярных офлайн- и онлайн-площадках.

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