Посол РФ в США оценил расчеты в нацвалютах в рамках БРИКС

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что страны БРИКС сумеют преодолеть сложности, связанные с расчетами в национальных валютах. Об этом сообщает Newsweek.

Он подчеркнул, что чем чаще в торговле будут применяться юани, рубли, рупии, дирхамы или другие нацвалюты, тем быстрее будет совершенствоваться необходимая независимая инфраструктура расчетов.

Антонов добавил, что ситуация когда одни государства угрожают другим отключением от глобальных процессов и конфискацией активов не соответствуют текущему моменту.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что расчеты России с БРИКС в нацвалютах увеличились более чем в три раза — до 85%.

Набиуллина уточнила, что основными для расчетов РФ со странами объединения являются нацвалюты, в том числе рубль.

Кроме того, подчеркнула Набиуллина, российская сторона обсуждает с другими странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений. К российской платформе подключились уже 159 иностранных участников из 20 государств.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.