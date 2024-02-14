В ЦБ заявили, что люди из-за мошенников все чаще берут миллионные кредиты

Проблему утечек информации из финансового сектора нужно решать, поскольку такие инциденты являются «топливом» для мошенников. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает ТАСС.

«Нам необходимо решить проблему утечек данных из финансового сектора, так как эти утечки — это топливо для черного бизнеса, мошенников социальной инженерии. Одно дело — людям звонят холодно и безадресно, другое дело — когда поставленным голосом называют имя, отчество, потому что сразу создается доверие», — отметила она.

По мнению главы ЦБ, решить проблему утечки информации возможно.

«Я вспоминаю 2022 год, когда кибератаки выросли просто кратно, у нас не было утечек, все очень напряглись. В 2023 году, я думаю, мы немного расслабились», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что введение ответственности для финансовых организаций за утечки данных может показаться «отрицательным мотиватором», однако это является сильной мотивацией заниматься проблемой еще больше.

Глава Банка России объявила, что ЦБ России в рамках борьбы с мошенниками предлагает внедрить так называемый период охлаждения при выдаче крупных кредитов на сумму от 1 млн рублей.

Ранее экономист объяснил, является ли высокая ставка ЦБ решением проблемы с инфляцией.