Небензя обвинил западные корпорации в росте цен на продовольствие

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что крупнейшие корпорации Запада являются главными бенефициарами глобального роста цен на продукты, при этом западные же страны огульно обвиняет Россию в продовольственном кризисе. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что по оценкам ООН, в мире нет технически острой нехватки продовольствия. Небензя подчеркнул, что проблема заключается в неравномерной системе распределении, когда на Западе скапливаются избыточные запасы, а в развивающихся государствах возникает дефицит. Кроме того, крупнейшим производителям агропромышленной продукции выгодны высокие цены на нее.

Небензя отметил, что на этом фоне Запад, «огульно и лукаво» обвиняя Москву в создании глобального продовольственного кризиса, замалчивает тот факт, что главными бенефициарами роста цен на продукты питания являются крупнейшие западные корпорации. В частности, в их «большую четверку» входят американские Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill и голландская Louis Dreyfus. На долю этих компаний приходится от 75 до 90% глобального оборота товаров агропромышленного комплекса.

По словам Небензи, дочерние подразделения «большой четверки» на Украине прямо либо косвенно владеют свыше 17 миллионами гектаров из 32 миллионов гектаров пахотных земель. Они, пользуясь кризисной ситуацией в стране, нарастили объемы скупки по низким ценам украинских сельхозугодий.

Дипломат подчеркнул, что за многие годы на мировых продовольственных рынках возникла системная «смычка» крупных агропромышленных компаний и западных биржевых дилеров, которые искусственно провоцируют повышение цен. Таким образом, заявил Небензя, продовольственные кризисы в значительной степени имеют спекулятивный характер.

В заключение российский постпред подчеркнул, что на фоне сверхприбылей западного агропромышленного комплекса угроза голода больнее всего бьет по развивающимся государствам с растущим населением, так как «западные колонизаторы» в прошлые времена умышленно «затачивали» их для извлечения максимальной выгоды для метрополий, а не для того, чтобы они были в состоянии прокормить свое население.

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