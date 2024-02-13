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Минтруд США сообщил о замедлении инфляции в стране

Темпы роста потребительских цен в США в январе замедлились до 3,1%

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J. Scott Applewhite/AP

Потребительские цены в США в январе выросли на 3,1% в годовом выражении после роста на 3,4% в декабре. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на опубликованные данные министерства труда США.

Темпы роста инфляции замедлились по сравнению с предыдущим месяцем и оказались ниже прогнозов аналитиков. Эксперты в среднем ожидали инфляцию на уровне 2,9%. Снизились цены на энергоносители (4,6%) и бензин (6,4%). Замедлился рост стоимости продуктов питания (на 0,1%), автомобилей (на 0,3%), одежды на (на 0,1%), медицинских товаров (на 1,7%) и транспортных услуг (на 0,2%).

В месячном выражении инфляция в январе составила 0,3% после 0,2% в декабре. Это максимальный показатель за последние 4 месяца. Инфляция без учета продуктов и энергоносителей выросла до 3,9% годовых. ФРС США внимательно отслеживает динамику потребительских цен. Целевой уровень инфляции американского регулятора составляет 2%.

На прошлой неделе аналитик назвал предел ослабления курса рубля в 2024 году.

Ранее экономисты объяснили неожиданный рост экономики США.

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