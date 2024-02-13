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Объем застрахованных банковских вкладов россиян в 2023 году рос рекордными темпами

АСВ: объем застрахованных банковских вкладов россиян в 2023 году вырос на 21%

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Объем застрахованных банковских вкладов россиян в 2023 году вырос на 21% и превысил отметку в 60 трлн рублей, сообщили в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Темпы роста стали рекордными за последние 13 лет.

Самый внушительный рост объема застрахованных вкладов произошел на счетах эскроу — +38,5% год к году, до 5,59 трлн рублей.

Объем застрахованных вкладов населения РФ увеличился на 19,7%, до 44,86 млрд рублей. Средний размер вклада физлица составил 324 тыс. рублей. Это почти на 50 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

По словам кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, вклад сегодня является самым выгодным способом хранения денег. Многие российские банки предлагают ставку порядка 16% годовых. Ни один другой инструмент сейчас не может гарантировать такую доходность, отметил эксперт.

Ранее россиянам посоветовали не хранить сбережения в долларах.

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