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В Германии заявили, что рецессии в стране нет

В Германии опровергли утверждения о рецессии

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Global Look Press

Германия не находится в состоянии рецессии. С таким заявлением во вторник выступил руководитель аппарата канцлера Олафа Шольца Вольфганг Шмидт. Его слова приводит Reuters.

«У нас нет рецессии. Мы не видим ничего, что обычно сопровождает рецессию, например, безработицы. Рынок труда очень стабилен, реальная заработная плата снова растет. Мы увидим рост в этом году», — отметил представитель правительства.

Экономика Германии застопорилась из-за кризисов. По итогам 2023 года ВВП страны сократился на 0,3%. Годом ранее показатель продемонстрировал рост на 1,9%.

В конце декабря сообщалось, что Германия рискует лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году.

Ранее вице-канцлер Германии, министр экономики и глава партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек заявил, что экономика ФРГ недополучает средства из-за помощи Украине.

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