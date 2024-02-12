Поврежденные обстрелами предприятия Шебекино получили 1,4 млрд руб.

В Белгородской области 15 крупных предприятий Шебекинского округа , которые были повреждены в результате обстрелов со стороны украинских войск, получили 1,4 млрд руб. в качестве компенсации ущерба. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Вячеслав Гладков.

«Из областного и федерального бюджетов было выделено 1,7 млрд руб. на помощь шебекинским крупным промышленным предприятиям. Сегодня 15 из них получили поддержку на сумму 1,4 млрд руб.», — написал он.

Губернатор отметил, что 12 февраля начнется четвертый этап выделения денег организациям, находящимся в реестре пострадавших.

«Сегодня начинаем принимать заявки, будут распределены следующие 300 млн руб.», — добавил глава Белгородской области.

До этого Вячеслав Гладков сообщал, что пострадавшие от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) представители малого и среднего бизнеса Шебекинского района Белгородской области получат компенсации со стороны региональных властей.

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