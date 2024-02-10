Российские застройщики в январе сократили вывод новых проектов на рынок почти на треть

В январе на российский рынок недвижимости вывели на 27% меньше новых жилищных проектов, чем годом ранее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Дом.РФ».

За период совокупно было выведено 2,3 млн кв. м нового жилья. Это самый низкий результат с января 2021 года (1,3 млн кв. м).

Замедление выхода новых проектов в январе было ожидаемо после рекордных объемов запуска в конце прошлого года, отмечают эксперты. В декабре 2023-го российские застройщики вывели на рынок 6,5 млн кв. м жилой недвижимости.

Несмотря на просадку в прошлом месяце, общий портфель строящегося жилья в стране сохраняется на высоком уровне в 105,1 млн кв. м. Лидером по выводу новых проектов остается Москва (390 тыс. кв. м за январь).

До этого сообщалось, что на «вторички» в Москве стали охотнее делать скидки. Уступить в цене ради оперативного выхода на сделку сейчас готовы 20% продавцов.

Ранее в Госдуме задумались о снижении ставок по ипотеке.