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Россия введет экспортную пошлину на еще один вид товара

Россия введет пошлину на экспорт неочищенных кедровых орехов

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Shutterstock

Правительство России планирует ввести пошлину на экспорт неочищенных кедровых орехов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Минэкономразвития РФ.

Мера, призванная стимулировать производителей к переработке кедровых орехов внутри страны, начнет действовать с 1 августа 2024 года. Ставка вывозной пошлины на продукцию составит 25%, но не менее €80 за тонну. Через год планируется повысить ставку до 50%, но не менее €160 за тонну.

«Поэтапное увеличение пошлины даст время предприятиям, чтобы подготовить новые мощности по переработке всего дополнительного объема неочищенного ореха», — отметила директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович.

До этого сообщалось, что власти РФ готовят меру сдерживания роста цен на топливо.

Ранее российскому бизнесу пообещали предсказуемую налоговую политику в этом году.

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