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Россиянам назвали главный минус хранения сбережений в виде наличных

Экономист Беляев: хранение сбережений в наличных не принесет доходности

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Shutterstock

Главный минус хранения сбережений в наличных заключается в том, что в этом случае деньги не будут приносить доход. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, сбережения лучше всего вкладывать в финансовые инструменты, чтобы они приносили доходность и не обесценивались.

«Доступный финансовый инструмент — это банковский вклад. Пусть там проценты не такие высокие, но все-таки это какая-то компенсация от обесценивания денег. К тому же вы его можете дополнять, отправлять средства на пластиковую карту, которой потом расплачиваетесь», — отметил Беляев.

При этом эксперт рекомендует оставлять небольшую сумму в виде наличных, если человек собирается в поездку. Это поможет обезопасить себя в случае сбоя в обслуживании кассовых аппаратов, банкоматов или появления проблем в области электричества или программного обеспечения.

«Также они могут понадобиться, когда вы собираетесь ехать туда, где не очень развиты электронные платежи и обслуживание», — заключил эксперт.

1 февраля Центробанк России сообщил, что оборот наличной денежной массы в Росси в 2023 году превысил 18 трлн руб. По данным ЦБ, данный показатель увеличился на 2 трлн руб. по сравнению с предыдущим годом.

Ранее в Сбере рассказали о популярности банкоматов компании среди клиентов других банков.

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