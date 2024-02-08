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Британия продлит беспошлинную торговлю с Украиной

ТАСС: Британия решила продлить беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года

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Frank Augstein/AP

Власти Великобритании приняли решение продлить режим беспошлинной торговли с Украиной еще на пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства Соединенного Королевства.

В британском кабмине отметили, товарооборот между Великобританией и Украиной, за исключением яиц и птицы, будет осуществляться в беспошлинном режиме как минимум до 2029 года. Это делается с целью поддержки экономического восстановления Украины и помощи украинскому бизнесу, говорится в заявлении.

«Наряду с соглашением о цифровой торговле, которое направлено на поддержку электронных торговых связей между странами, продление беспошлинной торговли расширит возможности для украинского бизнеса в ключевых секторах», — следует из сообщения.

Как отмечается, договор будет подписан британским министром Грегом Хэндсом и первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко 8 февраля.

До этого правительство Болгарии потребовало ввести квоты и таможенные пошлины на импорт украинского зерна в ЕС.

Ранее в России началась работа по документальному оформлению деятельности магазинов беспошлинной торговли.

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