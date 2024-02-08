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В Кремле прокомментировали ситуацию с возможной национализацией в ФРГ активов «Роснефти»

Песков: Россия защитит свои компании, в том числе «Роснефть»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не исключает никаких шагов для защиты своих компаний за рубежом, в том числе «Роснефти».

По его словам, переговоры между Москвой и Берлином на государственном или правительственном уровне по этому вопросу не ведутся.

«Компания защищает свои интересы, используя арсенал юридических средств, который возможен. Это не что иное, как экспроприация чужой собственности. Шаги, которые подрывают экономическую устойчивость европейского государства. Это шаги, которые девальвируют инвестиционную привлекательность стран. У них будут юридические, имиджевые и экономические последствия», — заявил представитель Кремля в ходе брифинга.

На вопрос, рассматривается ли сценарий обменять акции «Роснефти», Песков ответил, что это корпоративный вопрос.

6 февраля министерство по делам экономики и защиты климата Германии проинформировало «Роснефть» о намерении национализировать компанию Rosneft Deutschland, которая с 2022 года находится под внешним управлением Федерального сетевого агентства ФРГ.

В ведомстве пояснили это тем, что, если Россия вернет контроль над германскими компаниями «Роснефти», работа нефтеперерабатывающих заводов окажется под угрозой, поскольку партнеры по контракту откажутся сотрудничать с «Роснефтью».

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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